Момент гибели девочки в челябинском бассейне попал на видео. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как 11-летняя школьница веселится в джакузи. Она несколько раз прыгает, а после просто не выныривает на поверхность. По одной из версий, волосы ребенка застряли в трубе для слива воды, и она просто не смогла вынырнуть.

«Бежал народ, кричали: есть ли врач, что случилось? Девочка утонула. Потом молодой мужчина прибежал, видимо, врач. Но, видимо, уже поздно было», — рассказал очевидец.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. И это уже не первый случай, когда на этом курорте в опасности оказываются дети. Так в марте 2017 года в бассейне едва не утонул трехлетний мальчик.