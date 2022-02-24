Якубович о таланте Пугачевой: «Подберем слово „великая“ для чего-нибудь другого»

Телеведущий отметил, что Примадонне больше подходит характеристика «замечательная русская актриса».

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о своем отношении к таланту и творчеству Аллы Пугачевой в ходе интервью на YouTube-канале Антона Красовского. Великой собеседник журналиста Примадонну величать не поспешил. Тем не менее заявления из его уст прозвучали весьма осторожные.

По словам Якубовича, Пугачева — «замечательная русская актриса». В некотором смысле, отметил он, она великая певица, так как является первооткрывательницей определенного жанра. Алла Борисовна, сказал телеведущий, ухитрилась из «маленьких нескольких куплетиков» сыграть большие роли. Ведь артистка именно играла в таких композициях, как «Настоящий полковник» и «Эй, вы, там, наверху».

www.globallookpress / Nikolay Titov via Russian Look

«Подберем слово „великая“ для чего-нибудь другого. Это только время оценит. Замечательная, да. Ну-ка, попробуйте ее с кем-нибудь сравнить. Даже отношение к ней зрителя. Русский народ ее очень хорошо воспринимает», — сказал Якубович.

Высказался ведущий «Поля чудес» и о супруге Примадонны, юмористе Максиме Галкине. Талантлив — да, остроумен — да. Велик? Едва ли. Такого звания, считает старожил телевидения, заслуживает, пожалуй, покойный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, остальные отечественные комедианты до его уровня не дотягивают.

Пугачева и Галкин тем временем наслаждаются семейной жизнью с детьми-двойняшками Гарри и Лизой в своем замке в Подмосковье. Юморист дает концерты, ведет развлекательные шоу, его знаменитая (с этим уж никак не поспоришь) супруга оставила сцену. По словам Галкина, как пишет Газета.ру, она много времени посвящает воспитанию юных наследников, а он исполняет роль эдакого папы-друга. Интересует ли звездную семью мнение об их величии? Очевидно, не в первую очередь.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Леонид Якубович сопоставил шутки Евгения Петросяна последних лет с творчеством артистов Comedy Club. Ни тот, ни другие, говорит, не впечатляют.