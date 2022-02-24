CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева. Предварительно, вечером и ночью в столицу Украины будут заходить передовые части ВКС России.

На кадрах телеканала группа российских десантников с опознавательным знаками и белыми повязками на руках.

Специальная операция России в Донбассе началась утром 24 февраля. Ее целью является защита жизни местных жителей, которые на протяжении нескольких лет подвергались геноциду со стороны украинских властей.

По данным Минобороны РФ, военнослужащие пограничной службы Незалежной сопротивления российским подразделениям не оказали. Разведка сообщает, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.