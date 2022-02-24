CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева
Предварительно, вечером и ночью в столицу Украины будут заходить передовые части ВКС России.
Фото: ТАСС / Лысцева Марина
CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева. Предварительно, вечером и ночью в столицу Украины будут заходить передовые части ВКС России.
На кадрах телеканала группа российских десантников с опознавательным знаками и белыми повязками на руках.
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