CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Срочная новость 7 983

Предварительно, вечером и ночью в столицу Украины будут заходить передовые части ВКС России.

CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Тема:
Специальная военная операция России

CNN сообщает о российском десанте в районе аэропорта Киева. Предварительно, вечером и ночью в столицу Украины будут заходить передовые части ВКС России.

На кадрах телеканала группа российских десантников с опознавательным знаками и белыми повязками на руках. 

Специальная операция России в Донбассе началась утром 24 февраля. Ее целью является защита жизни местных жителей, которые на протяжении нескольких лет подвергались геноциду со стороны украинских властей.

По данным Минобороны РФ, военнослужащие пограничной службы Незалежной сопротивления российским подразделениям не оказали. Разведка сообщает, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

В ведомстве также подчеркнули, что высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Тема:
Специальная военная операция России
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