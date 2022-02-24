СК РФ: Двое взрослых и ребенок ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 005

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

СК РФ: Двое взрослых и ребенок ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

Тема:
Специальная военная операция России

Двое взрослых и ребенок 2015 года рождения были ранены в результате обстрела со стороны Украины двух районов Белгородской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По фактам возбуждения дела по факту возбуждения дела по факту покушения на двух и более лиц совершенно общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. „а“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что инциденты зафиксированы в Белгородском и Ровеньском районах области. Один дом полностью разрушен, повреждены восемь домов, а также один автомобиль.

По факту произошедшего устанавливаются все причастные к преступлению лица. Кроме этого СКР продолжает фиксировать факты обстрелов приграничный российских территорий со стороны Украины.

Тема:
Специальная военная операция России
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