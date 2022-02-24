Путин объяснил на встрече с бизнесом причину спецоперации: Нам не оставили выбора

Вынужденной мерой назвал Владимир Путин проведение военной спецоперации в Донбассе на встрече с представителями крупнейшего национального бизнеса.

«Нам не оставили выбора. Все наши попытки были нулевыми», — подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что российские власти детально проанализировали риски от начавшейся спецоперации в Донбассе и тщательно готовились. Он не исключил, что против России будут применены новые санкции.

«Мы все так или иначе готовились к тому, что сейчас происходит с точки зрения санкционной политики. Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой себя чувствует», — добавил Путин.

Глава государства считает, что экономические партнеры России не должны выталкивать из международной финансовой системы, однако предполагает, что рестрикции будут.

Владимир Путин заверил бизнес в необходимости предоставления в нашей стране большей свободы предпринимательской деятельности, которую должно обеспечить правительство России.