Опубликовано видео крушения Ан-26 ВКС РФ под Воронежем

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с моментом крушения самолета Ан-26 ВКС России в Воронежской области.

На кадрах видно, что при падении воздушное судно совершает множество оборотов. Можно предположить, что причиной авиакатастрофы стал отказ техники.

Подробности трагедии с Ан-26 ранее рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Там сообщили, что самолет разбился 24 февраля при совершении планового полета. Он перевозил военное имущество.

В результате крушения погибли все члены экипажа. Для выяснения причин и обстоятельств трагедии к месту аварии выехала комиссия ВКС.