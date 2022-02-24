Опубликовано видео крушения Ан-26 ВКС РФ под Воронежем
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ техники. На кадрах видно, как самолет вращается в воздухе.
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с моментом крушения самолета Ан-26 ВКС России в Воронежской области.
На кадрах видно, что при падении воздушное судно совершает множество оборотов. Можно предположить, что причиной авиакатастрофы стал отказ техники.
Подробности трагедии с Ан-26 ранее рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Там сообщили, что самолет разбился 24 февраля при совершении планового полета. Он перевозил военное имущество.
В результате крушения погибли все члены экипажа. Для выяснения причин и обстоятельств трагедии к месту аварии выехала комиссия ВКС.
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