Опубликовано видео крушения Ан-26 ВКС РФ под Воронежем

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 086

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ техники. На кадрах видно, как самолет вращается в воздухе.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с моментом крушения самолета Ан-26 ВКС России в Воронежской области.

На кадрах видно, что при падении воздушное судно совершает множество оборотов. Можно предположить, что причиной авиакатастрофы стал отказ техники.

Подробности трагедии с Ан-26 ранее рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Там сообщили, что самолет разбился 24 февраля при совершении планового полета. Он перевозил военное имущество.

В результате крушения погибли все члены экипажа. Для выяснения причин и обстоятельств трагедии к месту аварии выехала комиссия ВКС.

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