Муж Глюкозы впервые высказался о риске развода с певицей: «Есть такая опция»

Брак певицы Натальи Ионовой, более известной как Глюк’oZa, оказался на грани краха. В 2019 году звезда рисковала развестись с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым. Слухи о проблемах в знаменитом семействе ходили долго, но официально подтвердить их чета не решалась. Всю правду о размолвке любимый мужчина артистки раскрыл лишь недавно.

В 2021 году Наталья и Александр с размахом отметили 15-летие со дня свадьбы, напоминает Tatler. По улыбкам супругов сложно было сказать, что когда-то они мечтали поскорее избавиться друг от друга. Поговаривали, что певица несильно ладит со свекровью, а предпринимателю не нравятся полуголые фото жены и ее «свободное» поведение. На светских мероприятиях два года назад Ионова даже перестала появляться с обручальным кольцом. Но вскоре, к счастью, все наладилось.

«У нас разговор дошел до такого градуса, когда мы произносили слова, что такая опция (развод — Прим. ред.) есть», — признался Чистяков.

StarHit.ru отмечает, что Глюк’oZa вышла замуж, когда была еще совсем юной. Любимому Александру она родила двоих дочерей — Лидию и Веру. Пара также воспитывала сына бизнесмена от первого брака — Сашу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певицу Глюк’oZa захотели лишить родительских прав.