Хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» России

Крупнейшая международная сеть хакеров тачала атаку на российские сайты. Об этом представители организации Anonymous сообщили на своей странице в Twitter.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России» — указано в публикации группировки, к которой добавлен хештег #Ukraine

Первой целью хакеров стал портал Russia Today (RT). Он в течение какого-то времени не работал. Вероятно, этот ресурс — не единственная цель взломщиков.

Национальный центр по компьютерным инцидентам призвал российские компании усилить бдительность при использовании компьютеров. И предупреждают — любой сбой в работе информационных систем по не установленной достоверно причине может быть результатом компьютерной атаки. Особо важные файлы эксперты рекомендуют перенести на внешние носители.