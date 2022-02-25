Хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» России

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Национальный центр по компьютерным инцидентам призвал российские компании усилить бдительность из-за угрозы кибератак.

Фото, видео: Depositphotos / annas.stills.gmail.com; 5-tv.ru

Крупнейшая международная сеть хакеров тачала атаку на российские сайты. Об этом представители организации Anonymous сообщили на своей странице в Twitter.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России» — указано в публикации группировки, к которой добавлен хештег #Ukraine

Первой целью хакеров стал портал Russia Today (RT). Он в течение какого-то времени не работал. Вероятно, этот ресурс — не единственная цель взломщиков.

Национальный центр по компьютерным инцидентам призвал российские компании усилить бдительность при использовании компьютеров. И предупреждают — любой сбой в работе информационных систем по не установленной достоверно причине может быть результатом компьютерной атаки. Особо важные файлы эксперты рекомендуют перенести на внешние носители.

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