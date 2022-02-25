Аналитик Дентон объяснил, почему Россию боятся отключать от SWIFT

Финансовые операции бизнеса, авиационный и космический комплексы и крупнейшие российские банки — это лишь часть областей, по которым ударят, как предполагают в Вашингтоне, новые санкции против России. О них накануне объявил президент США Джо Байден.

А в ближайшие несколько часов соберется Совбез ООН — тоже на тему военной операции на Украине. Что именно будут обсуждать в Нью-Йорке, знает корреспондент МИЦ «Известия» Николай Мастеров.

Совет безопасности ООН соберется обсуждать ситуацию на Украине начнется через несколько часов. Но угрозы в адрес Москвы звучат уже сейчас — глава французского МИД утверждает, что цель заседания — «изолировать Россию».

И первую скрипку тут, разумеется, будет играть Вашингтон. Где уже несколько месяцев готовились к введению ограничительных мер. И вот он — звездный час американского президента. Глава Белого дома лично решил объявить что же в пакете тех самых санкций, как говорят в Белом доме, из ада. Итак, Вашингтон нацелился на финансовые операции российского бизнеса, аэрокосмический комплекс и крупнейшие российские банки.

«Мы блокируем четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены. В список входит ВТБ, второй по величине банк в России, активы которого составляют 250 миллиардов долларов. Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт Россией высокотехнологичной продукции», — сказал Джо Байден.

Пояснение от Минфина Соединенных Штатов: всем американским финансовым институтам предписано закрыть корреспондентские счета ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и еще нескольких российских банков в течение 30 дней. При этом отключение России от SWIFT в пакет санкций не входит.

«Вы не упомянули SWIFT в объявленных вами санкциях. Есть ли причина, по которой США этого не делают? Есть ли разногласия между союзниками?» — спросила репортер у Байдена

«Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем отключение от SWIFT», — ответил американский лидер.

Правда, Байден дал понять — не получилось договориться с Европой, где есть страны, не поддерживающие эту меру. Но есть еще одна вероятная причина.

«Проблема Европейского Союза и США в том, что Россия разрабатывает свою собственную систему, параллельную SWIFT, и, конечно, если вы уберете Россию из системы SWIFT, она просто будет стремиться развивать свою собственную систему вместе с Китаем», — заявил, Росс Дентон, аналитик, руководитель отдела международной торговли, Ashurst LLP.

Кстати, Китай уже заявил, что продолжит стратегическое сотрудничество с Москвой. В Пекине четко дали понять: там против санкционной политики Запада. А Вашингтон — сейчас экстренно пытается успокоить своих европейских партнеров. Мол, перебоев в поставках энергоносителей на рынках быть не должно. Но гораздо сложнее убедить своих соотечественников в том, что антироссийские санкции не ударят по самим же американцам.

«Бензин в Калифорнии стоит почти пять долларов за галлон. Какую цену людям по всей стране ожидать, когда они пойдут снова заправлять свою машину?» — спросил у Джен Псаки журналист.

«Как вы слышали, президент сказал, что отстаивание наших ценностей не обойдется без затрат», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

При этом сегодня Джен Псаки подтвердила: военное участие в украинском конфликте для соединенных штатов исключено. Одновременно с этими заявлениями Белого дома НАТО не прекращает стягивать дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы на восток Европы. А Конгресс США сейчас обсуждают новую порцию летального вооружения на сумму 600 миллионов долларов, которое совсем скоро отправится на Украину.