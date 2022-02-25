Джоли поделилась фото с невероятно похожей на нее 15-летней дочерью

Анджелина Джоли опубликовала в Instagram новый снимок с 15-летней дочерью Шайло. Актрису и ее наследницу запечатлели беззаботно смеющимися на террасе загородного дома. При этом подписчики обратили внимание на невероятное сходство звездной мамы и дочери.

В комментарии Джоли рассказала, что находится сейчас в Камбодже по делам своего благотворительного фонда MJP Foundation. Он занимается вопросами экологической безопасности, образования и создания нормальных условий для проживания в малообеспеченных странах мира.

«Провели несколько дней в Камбодже среди гостеприимных местных жителей. Я чувствую, что моя душа восстанавливается. Это всегда была особенная страна для меня и нашей семьи. Я рада встретиться с друзьями и коллегами из фонда MJP в округе Самлаут. Местная команда реализует программы в области здравоохранения, образования и охраны природы. Мы пообщались с лесничими, обсудили проблему браконьерства и карты маршрутов патрулирования», — написала Джоли.

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Организация Maddox Jolie Pitt Foundation была создана в 2003 году Джоли и Брэдом Питтом, которые на тот момент состояли в браке. Фонд назван в честь старшего сына пары Мэддокса. Известно, что сразу после объявления о разводе в 2016 году Питт перестал финансировать MJP Foundation.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже общего имущества. Актер уверен, что бывшая супруга втайне от него продала долю в совместной винодельне российскому бизнесмену.