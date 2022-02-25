Политолог Шишкин объяснил невозможность досрочного завершения спецоперации РФ

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 597

Специалист подчеркнул, что «договорная дипломатия с Западом закончена».

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Россия неоднократно обвиняла Незалежную в саботировании минских договоренностей еще с начала подписания документа в феврале 2015 года. Однако и в рассмотрении возможности принятия третьего договора политолог и историк Игорь Шишкин не видит никакого смысла, ведь после досрочного завершения специальной военной операции Запад укрепит «антироссийский режим» еще больше.

«Кто-нибудь стал это выполнять? Восемь лет нам на голубом глазу рассказывали, что в Минских соглашениях написано не то, что там написано. И нам снова предлагают сесть за стол и снова подписать Минск-3. Мы обязуемся глаз даем… Зуб даем — будет Украина нейтральной. Вы только войска выведите. И как только мы это сделаем, тот же Макрон скажет: вот тут написано, что Украина может вступить в НАТО», — рассказал политолог.

Он считает, что западные страны снова нарушат договоренности, обойдя вновь составленные соглашения, как это происходило предыдущие восемь лет. За это время Украина ни разу не выполнила ни один пункт из Минских соглашений, зато президент Украины Владимир Зеленский неустанно призывал Запад к соблюдению «нормандского формата», не давая гарантий на то, что он и его государство будут его соблюдать.

«Договорная дипломатия с Западом закончена! Ни один договор они выполнять не будут. Минские соглашения показали все это четко и ясно», — отметил историк.

Сейчас, дополнил он, для будущего России важно не выстраивать дипломатические отношения с Западом, иначе специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины пройдет зря и «антироссийская» политика будет набирать свою силу и дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией.

Тема:
Специальная военная операция России
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