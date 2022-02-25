Минобороны РФ подвело итого второго дня специальной операции ВС РФ в Донбассе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 26 237

Подразделения российских войск блокировали Сумы и Конотоп, из строя выведены 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; Минобороны РФ

Тема:
Специальная военная операция России

В Минобороны РФ подвели итоги второго дня специальной операции Вооруженных сил России по защите жителей ДНР и ЛНР.

«Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил в ходе вечернего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что войска ЛНР продвинулись на глубину до 21 километра и взяли под контроль населенный пункт Трехизбенка. Военные ДНР в свою очередь прорвали оборону националистических батальонов и зашли в глубину на 25 километров, выйдя к Волновахе. В ходе боевых действий удалось завладеть так же большим количеством иностранного вооружения, которое на протяжении нескольких месяцев поставлялось Западом на Украину. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Подразделения российских войск по данным на вечер 25 февраля блокировали Сумы и Конотоп, из строя выведены 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Из них — 17 пунктов управления и связи Вооруженных сил Украины, 19 копмлексов ПВО С-300 и «Оса», а также 39 радиолокационных станций.

В воздухе сбито — шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников. На земле уничтожено 67 танков и БМП, 16 реактивных систем залпового огня и 87 военных автомобилей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин высоко оценил работу ВС России, а также обратился к украинским военным с призывом взять власть в Незалежной в свои руки и перейти к переговорам.

Тема:
Специальная военная операция России
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