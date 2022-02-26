Разоблачены главные фейки западных СМИ о спецоперации в Донбассе

Генпрокуратура частично ограничит доступ к Facebook на территории России. Это ответ на действия американской социальной сети, которая накануне заблокировала официальные аккаунты ряда российских СМИ, в том числе — телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Интернет сейчас вообще стал полем информационной войны. О том, как создаются фальшивые новости расскажет обозреватель МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

Бронетехника, что входит систему ПВО «Стрела-10» ВСУ, переехала легковой автомобиль. Но в соцсетях это распространяют с подписью «русские давят танками мирных киевлян».

«Просто переехал машину с человеком. Просто переехал человека!» — звучат голоса за кадром.

Ролик страшный. Потому через пару часов он уже на BBC. Тех самых BBC, что славятся своими журналистскими стандартами.

«Перед вами видео из социальных сетей, где показана российская бронетехника, которая двигается среди жилых домов в Оболоне, к северу от Киева», — рассказала британцам телеведущая.

Не стали проверять или дезинформируют специально — в любом случае главая цель коллективного BBC сейчас: гусеницами тотального вранья проехаться по мозгам взволнованных людей. Врут в соцсетях, на обложках западных журналов и газет. В выпусках теленовостей тоже врут.

«Российские войска продвигаются все глубже и глубже внутрь страны», — сообщили на американском Fox News.

Свой репортаж о ситуации на Украине телеканал Fox News начинает кадрами российских учений от 2021-го. Немецкий Bild пошел дальше и иллюстрирует происходящее кадрами техногенной катастрофы 2015-го в Китае.

На их фоне даже киевские фейкометы выглядят скромнее — за атаку России выдали позапрошлогоднюю подготовку к параду. Не смутило даже то, что мнимую атаку самолеты ведут подозрительно красиво.

«Вы же не можете отснять весь город и показать, что там ничего нет. А вам покажут воронку, снятую где-нибудь в Сирии в 2015 году», — объяснил Сергей Корогод, специалист по компьютерным технологиям.

Тут стоит отметить, что технология не изменилась. За долгие годы Запад не переписал методички. Знакомый почерк сразу заставляет вспомнить 2008-й. Когда по всем западным каналам несколько недель вот эти кадры крутили, утверждая, что Россия стреляет «Градами» по территории Грузии.

«Это массивная российская военная машина, состоящая болеем чем из 1000 российских военных и большого количества военной техники», — объясняли тогда телевизионщики западным зрителям.

Но на самом деле это грузинская армия стреляла по Цхинвалу. В том числе и по расположенным там российскими миротворцам. Спустя несколько дней и Запад был вынужден это признать.

Сетевым враньем о спецоперации уже занялась Генпрокуратура России.

«В случае размещения в интернете недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности и других неблагоприятных последствий, Генпрокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о несудебной блокировке такой информации», — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Элементарные приемы, которыми владеет даже четвероклассник. Или советник украинского Главы МВД Антон Геращенко, что в соцсетях постит фейки про переодетых украинцами русских солдатах. Или неизвестные бойцы украинского фейкового фронта, что вбросили откровенную постановку с захваченными в плен солдатами нашей армии.

Но у видео сотни тысяч просмотров. Потому что тема острая. Чтобы не попасться на уловки, именно сейчас важно помнить правило информационной гигиены — нельзя верить всему, что тебе подсовывает алгоритм соцсетей. Не паникуй, проверяй, делай выводы.