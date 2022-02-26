В работе «Точка У»: данные по обстановке в ЛНР и ДНР на утро 26 февраля

Одно из самых важных тактических направлений — это станица Луганская.

Украинские военные не прекращают обстрелов Донбасса. Причем, применяют не только артиллерию — в ход уже пошли ракетные комплексы.

На этих кадрах — последствия ночной работы установки «Точка У» по жилым кварталам города Иловайска. Еще одна ракета перехвачена над Амвросиевкой. По данным народной милиции, за последние сутки погибли четыре человека, 11 ранены. Одновременно, наступлению ДНР на Мариуполь мешают националисты.

«Украинская сторона открыто нарушает нормы международного права. Националистические формирования перекрыли все выезды из городов и планируют использовать население в качестве живого щита», — подчеркнул представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Народная милиция ЛНР сообщает о девяти обстрелах семи населенных пунктов. Семен Еремин и Денис Кулага следят за обстановкой в республиках Донбасса.

Этой ночью Донецк и другие населенные пункты ДНР снова обстреливались ВСУ. В одном из домов в Донецке пострадал фасад, выбиты стекла, разбита машина.

«Ни с того, ни с сего в двенадцать часов, как рвануло. А потом стало бить одно за одним».

Так же удары наносились по ж/д вокзалу, от попадания снаряда пострадали трамвайные пути. Досталось и горбольнице № 18. Там снарядом была повреждена котельная. Гремело и в городе Инакиево. Там попадание снарядов записала камера видеонаблюдения.

Тревожные новости приходят и из Иловайска. В пять утра на территорию частного домовладения упала хвостовая часть тактической ракеты «Точка У». Это уже вторая такая ракета. Подобной была атакована нефтебаза в Донецке.

Одно из самых важных тактических направлений — это станица Луганская. Она находится от нас как раз по правую сторону. В 2014 году после массированного авиаобстрела станица перешла под контроль ВСУ. И вот сейчас защитники Луганска делают все, чтобы под покровом ночи ни одна диверсионная группа не смогла попасть в город.

После одиннадцати вечера Луганск становится, практически, безлюдным. Встретить можно разве что рабочих, после ночной смены. И то раньше они добирались на вахтовом автобусе, теперь даже в прифронтовой зоне, до дома можно дойти пешком не опасаясь за свою жизнь

«По Донцу фронт, грубо говоря, по Донцу идет», — говорит житель Луганска Владимир Николаев.

«Фронт достаточно близко, но вы уже перестали бояться?»

«Ну не так уже. По крайней мере, самолеты не летают, не бомбят нас. Это уже хорошо».

По дорогам пригорода Луганска курсируют в основном патрульные автомобили. Задача — не только поддержка правопорядка, но и фиксация любого подозрительного передвижения людей за чертой города. Есть специальный маршрут, который за ночь патрульным приходится пройти с десяток раз.

Главная точка на маршруте — это такие уничтоженным в последствии — заброшенные объекты. Места, которые мирные жители стараются обойти стороной. Здесь и днем-то жутковато. Но с другой стороны сложно найти более подходящее и привлекательное место, где бы могла укрыться целая диверсионная группа

За последние дни не было зафиксировано ни одного прорыва диверсионных групп ВСУ со стороны станицы Луганской. Да и ночи здесь стали намного тише.