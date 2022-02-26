В сети обсуждают видео попадания ракеты в высотку в Киеве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 25 758

Снаряд прилетел ранним утром. Пострадавших, предварительно, нет.

Фото, видео: T.me @urd_news

Тема:
Специальная военная операция России

В сети активно распространяется видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено попадание ракеты в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве.

T.me @urd_news

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм высказал предположение, что это может быть «Стрела-10», которая является частью комплекса системы противовоздушной обороны.

«На видео хорошо видно, что ракета идет параллельно земле с небольшим набором высоты. Поэтому можно смело утверждать, что она была запущена с наземной пусковой установки. На видео можно заметить белый дым, который тянется за ракетой. Это говорит о том, двигатель изделия еще работает. А это значит, что пуск был только что. У авиационных ракет двигатель работает не более пары секунд, а вот у зенитных управляемых ракет двигатель может работать почти минуту и даже больше», — поясняет эксперт.

Также Рамм отметил, что анализ разрушений говорит о том, что боевая часть ракеты достаточно слабая.

«Если подвести итоги, то скорее всего на видео– это ракета зенитного комплекса „Стрела-10“. Для того, чтобы поразить цель, оператор этой системы должен визуально навести прицел на воздушный объект, далее ракеты с тепловой головкой наведения возьмут ее на сопровождение. После этого расчет должен провести пуск. Можно предположить, что в условиях плотной городской застройки, неопытный оператор „Стрелы“ пытался взять некую цель на сопровождение, но не получив устойчиво захвата в пылу боя просто нажал пуск. Поэтому ракета ушла в свободный полет и поразила дом», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал отчет Минобороны России о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса на утро 26 февраля.

Тема:
Специальная военная операция России
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