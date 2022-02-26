Бесконтрольная раздача оружия постепенно погружает Киев в хаос

Киев тем временем погрузился в хаос. Бесконтрольная раздача оружия на улицах всем желающим обернулась катастрофой: в городе орудуют целые группы мародеров, которые грабят дома и магазины.

И сегодня весь мир облетели кадры с попаданием ракеты в многоэтажку. В случившемся тут же обвинили Россию. Но правда оказалась совершенно иной.

Георгий Гривенный о том, в какой мрак украинские власти погрузили свою же столицу.

«Пожалуйста, не убивайте!»

Киевские полицейские хотят не просто убить, а задушить диверсанта, которого они поймали после долгой погони с перестрелкой. Но при ближайшем рассмотрении их добычей оказывается …сотрудник СБУ, который тоже ловил диверсантов.

«Я — сотрудник СБУ! Мы думали, что ДРГ здесь… Сотрудник военной контрразведки 1-го управления!»

«Ты чего стрелял?!»

«Мы думали, за нами едут диверсанты на черной „Шкоде“ без номеров!»

«Фамилия!»

«Брагин Юрий Сергеевич»

Уличная перестрелка украинских силовиков в поисках «невидимого врага» самый яркий символ хаоса, анархии и безвластия, в которую все глубже погружается не только Киев, вся Украина. На фоне слухов о собственном бегстве во Львов президент Зеленский выкладывает в Facebook короткое видеообращение. Не до конца правда ясно, когда оно записано.

«Появилось очень много слухов, что я приказал армии сложить оружие и эвакуировался. Значит так. Я тут. Никакое оружие мы не сложили, будем защищать нашу страну, потому что наше оружие — это наша правда», — заявил на видео Зеленский.

О том, что украинская правда сейчас — в оружии, красноречиво говорят вот эти кадры. Киевский район Оболонь, прямо из кузовов грузовиков выгружают ящики с автоматами и патронами и раздают — буквально — всем желающим.

«Прямо без документов раздают, приходи, защищай свое государство!»

А это — неизбежные последствия бесконтрольной раздачи автоматов. Очаги беспорядочной стрельбы ночью — по всему Киеву. Наутро появились и первые жертвы — этот автомобиль остановили расстреляв водителя и пассажира.

Но куда страшнее мародерства и хаоса безвластья — неуправляемость военной инфраструктуры. Этим утром ракета поразила жилую киевскую высотку на проспекте Лобановского. Жители в шоке, а украинская пропаганда даже успела додуматься до того, что в дом, якобы, прилетела ракета «Калибр».

«Если бы это была ракета «Калибр», этот дом сложился бы как карточный домик. Очевидно, по масштабам разрушения и траектории, что выстрел был с небольшого расстояния, скорее всего, ракетой «земля-воздух», — пояснил военный эксперт Игорь Никулин.

Как сообщил «Известиям» источник в Министерстве обороны России, по собственным жилым кварталам ударила украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». Три пусковых установки командование ВСУ перебросило из района утраченного военного аэродрома «Гостомель» для охраны гражданского аэропорта «Жуляны»

Но, конечно же, теперь всю ответственность за удар по своим украинские власти переложат на так называемых «российских агрессоров», и огромная коллекция информационных фейков пополнится еще одним страшным свидетельством.

Но при всей анархичности и разобщенности украинские власти хорошо усвоили уроки заокеанских инструкторов: установки залпового огня они размещают прямо в жилых кварталах или даже на школьных дворах. Прикрываться своими гражданами как живым щитом — подлая и трусливая тактика, на которую только и остается уповать, когда власть уплывает из дрожащих рук.