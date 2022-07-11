Икона Божией Матери «Троеручица»: чудеса, история и значение образа

11 и 25 июля в православном календаре установлен день почитания иконы Богоматери «Троеручицы».

Этот образ необычен: на нем Богоматерь держит на руке младенца, а снизу в углу его словно бы поддерживает еще одна ладонь — отсюда и название. Обычно третья рука является как бы частью оклада, но в русской иконографии есть традиция писать ее так, будто она принадлежит Богородице.

Икона Божией Матери Троеручица

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Икона названа Троеручицей, потому что Богородица изображена держащей на руках младенца Иисуса, а в нижней части, под правой рукой Богоматери, виднеется человеческая кисть, составляющая часть серебряного оклада иконы.

История появления чудотворного образа относится к 716 году, когда на византийский престол вступил ярый иконоборец Лев Исавр. Он приказал, чтобы воины врывались в дома верующих, отбирали у них иконы, жгли их, а христиан предавали мукам и смерти. Среди тех, кто стал жертвой гонений, но так и не отказался от иконопочитания стал святой Иоанн Дамаскин.

Он написал три трактата в защиту иконопочитания. Правитель был разгневан этим письмом, однако сделать он ничего не мог, поскольку Иоанн жил в Дамаске и был министром при дворе халифа.

Тогда Лев пошел на подлог и клевету — было составлено письмо от имени Иоанна, в котором святой будто бы предлагал свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и ответ на него направили халифу, после чего преподобный был отстранен от должности и наказан отсечением кисти правой руки, которую затем вывесили на городской площади.

Со временем святой добился того, чтобы ему вернули отрубленную руку и стал молиться перед иконой Божией Матери об исцелении. Проснувшись поутру, он понял, что произошло чудо — кисть приросла. Воодушевленный Иоанн в благодарность прикрепил к нижней части иконы отлитую из серебра руку, после чего чудодейственную икону стали называть «Троеручицей».

Сам святой удалился в обитель святого Саввы Освещенного вместе с иконой и принял иноческий постриг. Там чудотворный образ хранился до XIII века, а потом была отдана в дар сербскому архиепископу Савве. По преданию, во время вторжения турок в Сербию осел принес икону к воротам Хиландарского монастыря на Афоне. Монахи поместили образ в алтаре, но он переместился на игуменское место. С тех пор в монастыре игумена перестали избирать, а монахи принимают благословение на церковные службы от иконы «Троеручицы».

Список иконы «Троеручицы» является одной из основных реликвий Троянского монастыря в Болгарии. В России икона «Троеручицы» появилась в 1661 году ее прислали из Хиландарского монастыря для патриарха Никона в Новоиерусалимский монастырь.

Один из списков иконы Божией Матери «Троеручица» находится в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова, а в Москве — в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, на Болгарском подворье.

Чудеса Троеручицы

Одно из самых известных чудес, связанных с этой иконой, произошло во время эпидемии чумы в 1837 году. Накануне праздника Успения в Троянский монастырь в поисках исцеления устремились толпы прихожан, в том числе евреи и турки. Многие советовали игумену закрыть двери, чтобы больные не заразили чумой здоровых. Но настоятель отказался, и братия отслужила литургию. Чудесным образом никто из укрывшихся в обители паломников не умер.

В последние годы в Болгарию к иконе «Троеручицы» приезжают бездетные семейные пары. Многие долгие годы не могут забеременеть, и лишь после молитв «Троеручице» обретают желаемое.

Также известен случай, когда выздоровел 14-летний мальчик, у которого с рождения была искривлена одна рука. У родителей не было денег на дорогостоящие операции, но помогла «Троеручица»: они молились перед иконой в течение двух недель. Его мать рассказывала, как во сне ей явилась красивая женщина с серебряной рукой и погладила ребенка по голове.

В чем помогает Троеручица и о чем молятся этой иконе

Этой необычной и удивительной иконе обычно молятся об избавлении от болезней рук, ног, суставов. Верят, что она восстанавливает зрение. Известны случаи массового исцеления от таких заразных болезней, как тиф и холера.

Кроме того, молитва к «Троеручице» избавляет от тоски, апатии и печалей. Помогает в работе по хозяйству. Троеручица покровительствует всем невинно осужденным и помогает восстановить справедливость.

Икона Богородицы «Троеручица» считается покровительницей людей, занимающихся рукоделием и творчеством. Особенно почитают ее иконописцы и художники. Как к Заступнице, к Пресвятой Богородице обращаются для защиты своего дома и семейного благополучия.