Российские военные продолжают использовать новейшее вооружение в зоне спецоперации. Военкор «Известий» Иван Литомин отправился на боевой рейд с мобильной группой, вооруженной ракетным комплексом «Корнет». Под ударом военных оказался наблюдательный пункт ВСУ в Николаевской области.

Буквально каких-то 50 метров, и виден передний край обороны Снегиревки. Это небольшой городок Николаевской области, южное направление фронта. Наша группа вплотную подошла к линии соприкосновения. Мы в зоне прямой видимости противника. Военные российского спецподразделения устанавливают на огневой позиции противотанковый комплекс «Корнет».

«Корнет» — очень универсальный ПТУР, очень мобильный. Переносится на треноге и может попадать в цель на расстоянии до пяти километров.

Сейчас цель — наблюдательный пункт противника. Это башня высотой около 30 метров. Там сидят корректировщики, которые наводят артиллерию ВСУ на позиции российских войск. Поэтому его крайне важно уничтожить как можно быстрее.

«Сейчас (после попадания — Прим. ред.) надо отсюда очень быстро уходить. Вот чем очень удобен „Корнет“ — он очень быстро сворачивается. Сейчас группа из трех-четырех человек его сворачивает и сразу же покидает огневую позицию. И мы тоже, потому что может пойти ответный огонь», — объяснил военкор «Известий» Иван Литомин.

Быстро меняем позицию — буквально 15 минут, и мы подходим к цели с другой стороны. Пока противник определяет, откуда был нанесен первый удар, наши бойцы получили возможность нанести второй.

«Там у них основной пункт наблюдательный был, где вот опорник и сверху на опорной башне. Мы их подожгли и сейчас левее дадим. Там у них скопление людей и техники», — рассказал военнослужащий.

Расстояние до цели — около трех с половиной километров. По сути, опорный пункт противника сейчас надо просто добить. Со второй позиции прицельный огонь помогает вести беспилотник — наводчик с воздуха наблюдает за тем, как наши спецподразделения уничтожают вражеские позиции.

«Бей ее чуть выше, она чуть вниз уходит. Чуть выше бери, с погрешностью. На месте! Выстрел! Есть попадание», — звучат голоса военных.

Таким способом было уничтожено сразу два опорных пункта противника и наблюдательная позиция. Это лишило боевиков возможности вести прицельный огонь не только по позициям российских войск, но и по мирным жителям Снегиревки.