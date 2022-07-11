Хуже водки и наркотиков: на лекарствах может появиться новая маркировка для водителей

На упаковки с медикаментами, после приема которых нельзя садиться за руль, предложили наносить специальные наклейки. Сейчас об этом пишут в инструкциях, но их редко читают и часто остаются без прав.

Новая маркировка может появиться в России в ближайшее время. Специальными наклейками предлагают помечать упаковки лекарств, после которых ни в коем случае нельзя садиться за руль. Управление автомобилем с такими веществами не просто противозаконно — оно опасно для жизни самого водителя и окружающих.

Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова узнала, как специальные стикеры помогут уменьшить аварийность на российских дорогах.

Помутнение рассудка, анемия, заторможенность — для водителей строгое «нет» корвалолу и валерьянке! ГИБДД предлагает маркировать лекарства, запрещенные за рулем. На них может появиться новый стикер — зачеркнутая машина.

«Отдельно указывается в инструкции крупным шрифтом, что нельзя (садиться за руль после приема этого лекарства — Прим. ред.)! Но мы живем в России — инструкции, кроме невротиков, никто не читает», — посетовал нарколог Василий Шуров, объясняя необходимость маркировки.

Явно не читал инструкцию виновник массового ДТП в Москве. Кутузовский проспект, водитель столкнулся с 19-ю попутными машинами. Словил галлюцинацию после приема лекарства.

«Я принимал галоперидол. Где-то в районе десяти лет употребляю», — объяснял мужчина.

Маркировать будут препараты, за которые уже сегодня можно лишиться прав — лекарства с фенобарбиталом и кодеином, от аллергии, температуры, кашля, давления, противовирусные, обезболивающие, успокоительные и антидепрессанты.

«Это вещества, угнетающие центральную нервную систему. Плюс снижена критика — появляется большая вероятность опасного вождения, снижается скорость реакции», — объяснил эффект от ряда лекарств нарколог Василий Шуров.

От лишения прав и штрафа в 30 тысяч рублей вас спасет только рецепт и назначение врача. Самолечение — мимо. 20 капель корвалола перед сном обернулись для Евгения Мартышева из Челябинска лишением прав, проблемами с работой, восемью разными судами в течение двух лет и 100 тысячами рублей! Обследование пришлось пройти, когда в его машину въехал велосипедист. Аналогичная ситуация и у Дениса Лапшина из Москвы.

«Полтора года мытарств по трамваям и электричкам», — пожаловался москвич.

Денис пал жертвой собственной беспечности и обычного рейда ГИБДД.

«Я тогда бросил курить, было расстройство сна. 22 числа я принял корвалол, 24-го меня остановили», — вспоминает Денис Лапшин.

Суд отказал, прав лишили на год. Вернули только сейчас.

Проведем небольшой эксперимент. Допустим, утром вы перенервничали на работе и решили выпить корвалол — 40 капель. Вечером вам возвращаться домой на машине. Но сначала осмотрим, что покажет экспертиза спустя восемь часов. В разделе «барбитураты» на тесте будет видна одна полоска. Вещества покинут организм в период от трех суток до одного месяца, рассказал нарколог Василий Шуров.

Таким образом, даже водка и наркотические вещества выводятся куда быстрее лекарств. Но об этом в инструкциях ни слова. Только обтекаемые фразы: «Не рекомендовано» и «Следует воздержаться». В итоге — ложное ощущение, что запрет можно обойти. Новая маркировка должна это исключить.