Киану Ривз прогулялся по Санкт-Петербургу в образе Данилы Багрова. В Сети появился весьма реалистичный дипфейк.

В ролике голливудский актер повторяет сцены «Брата-2», гуляя по Петербургу и задумчиво останавливаясь в тех же местах, что и персонаж Сергея Бодрова. Позднее пользователи наложили на видео и песню, которая была саундтреком в фильме.

Так, благодаря искусственному интеллекту, поклонники картины смогли оценить, как бы выглядел главный герой «Брата», если бы его роль сыграл голливудский актер.