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Нагулялся: Жерар Пике расстался с любовницей и хочет вернуться к Шакире

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил Шакире

Нагулялся: Жерар Пике расстался с любовницей и хочет вернуться к Шакире

Фото: www.globallookpress.com / Antoine Couvercelle / Panoramic

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Изгнанный горячей колумбийской звездой из дома футболист соскучился по их общим детям.

Футболист Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменял Шакире, и хочет вернуться к певице. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации издания, 35-летний игрок «Барселоны» в первую очередь намерен решить вопрос опеки над общими сыновьями, а потом уже наладить отношения с Шакирой.

О расставании звездной пары стало известно в начале июня, после того как 45-летняя певица уличила молодого супруга в измене и прогнала из дома в его старую холостяцкую квартиру.

К слову, личность роковой разлучницы, погубившей отношения звезд, до сих окутана тайной. Сначала пресса говорила о молодой блондинке лет 20-ти, которая работает то ли официанткой, то ли ведущей мероприятий, то ли просто студентка.

Затем всплыла сенсационная версия о том, что любовницей Пике, с которой его застукала Шакира, была мать его 17-летнего одноклубника Гави (Пабло Мартин Паес Гавира). Однако и эти слухи потом были опровергнуты.

Так или иначе Пике не отрицал факт измены и безропотно съехал от Шакиры и детей после семейного скандала. В июне президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Пике тяжело переживает расставание с певицей и сыновьями, и призвал фанатов клуба оказать спортсмену поддержку.

Однако, по другой информации, Пике пустился в лихой холостяцкий отрыв и на пару с другом стал частым посетителем ночных баров, где их регулярно видели в компании юных красоток.

Шакира и Пике познакомились перед Чемпионатом мира в Африке, еще в 2010-м. Испанский футболист снялся в клипе колумбийской звезды, и с тех пор они не расставались, считаясь одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Роман, продлившийся 12 лет, привел к рождению двух сыновей — Милана и Саши. Официально знаменитости не были женаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шакиру увезли в больницу с нервным срывом после расставания с Жераром Пике.

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