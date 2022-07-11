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Муцениеце блеснула фигурой в дерзком бикини после поцелуя Прилучного с Брутян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 974

Муцениеце показала фигуру в черном бикини после поцелуя Прилучного с Брутян

Муцениеце блеснула фигурой в дерзком бикини после поцелуя Прилучного с Брутян

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывшая жена звезды сериала «Мажор» решила показать, какой красоты он лишился, пишут поклонники.

Пока Павел Прилучный и его новая избранница Зепюр Брутян путешествуют по родной для актрисы Армении, демонстрируя бурный роман, бывшая супруга актера Агата Муцениеце решила показать, какой красоты он лишился.

В соцсетях актриса и телеведущая опубликовала фото, на котором предстала в дерзком бикини, совершенно не скрывающем потрясающую точеную фигуру. Публикация привела в экстаз поклонников Муцениеце.

«Эх, что Паша потерял»;

«Невозможно красивая, такое тело — это колоссальный труд»;

«Обнажилась из-за поцелуев Прилучного с другой», — комментируют подписчики.

Instagram* / agataagata

На днях Брутян опубликовала в соцсети видео, где они с Прилучным запечатлены целующимися на фоне горы Арарат. По всей видимости, ролик можно считать официальным подтверждением романа. По слухам, знаменитости поженились еще в мае, однако сами они эти новости не комментируют, оставляя лишь намеки.

Павел Прилучный более двух лет назад развелся с Агатой Муцениеце, с которой снимался в сериале «Закрытая школа». Актриса подарила избраннику сына Тимофея и дочь Мию. Ходили слухи, что после развода артист начал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Однако они не выставляли свой роман напоказ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой неожиданный подарок Прилучный преподнес Брутян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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