Муцениеце блеснула фигурой в дерзком бикини после поцелуя Прилучного с Брутян
Муцениеце показала фигуру в черном бикини после поцелуя Прилучного с Брутян
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Бывшая жена звезды сериала «Мажор» решила показать, какой красоты он лишился, пишут поклонники.
Пока Павел Прилучный и его новая избранница Зепюр Брутян путешествуют по родной для актрисы Армении, демонстрируя бурный роман, бывшая супруга актера Агата Муцениеце решила показать, какой красоты он лишился.
В соцсетях актриса и телеведущая опубликовала фото, на котором предстала в дерзком бикини, совершенно не скрывающем потрясающую точеную фигуру. Публикация привела в экстаз поклонников Муцениеце.
«Эх, что Паша потерял»;
«Невозможно красивая, такое тело — это колоссальный труд»;
«Обнажилась из-за поцелуев Прилучного с другой», — комментируют подписчики.
На днях Брутян опубликовала в соцсети видео, где они с Прилучным запечатлены целующимися на фоне горы Арарат. По всей видимости, ролик можно считать официальным подтверждением романа. По слухам, знаменитости поженились еще в мае, однако сами они эти новости не комментируют, оставляя лишь намеки.
Павел Прилучный более двух лет назад развелся с Агатой Муцениеце, с которой снимался в сериале «Закрытая школа». Актриса подарила избраннику сына Тимофея и дочь Мию. Ходили слухи, что после развода артист начал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Однако они не выставляли свой роман напоказ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой неожиданный подарок Прилучный преподнес Брутян.
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