Кушанашвили призвал не отбирать у Галкина «окаянную латифундию» в деревне Грязь

Супруг Аллы Пугачевой самостоятельно заработал на роскошное имение, поэтому конфискация недопустима, считает журналист. Оскорбленные россияне с этим не согласны.

В сети активно обсуждают возможную конфискацию замка у шоумена Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевы, которые сбежали в Израиль с началом спецоперации по защите Донбасса. Юморист оттуда критикует действия России и оскорбляет соотечественников, поэтому призывы лишить их роскошного жилья в подмосковной деревне Грязь звучат все чаще.

Это ситуацию прокомментировал журналист Отар Кушанашвили, предложив оставить звездной чете их имущество.

«Вам не нравится Максим Галкин? Ну вы у него что, собрались отбирать дом? Это его дом. Это его чертова резиденция. Это его окаянная латифундия огромная. Так он ведь заработал на нее сам», — сказал Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

С началом спецоперации многие звезды покинули РФ, что россияне и их оставшиеся коллеги по цеху посчитали предательством. Отъезд Галкина и Пугачевой особенно больно отозвался в сердцах русских поклонников и артистов, ведь никто не ожидал, что одни из главных знаменитостей отвернутся от своей страны.

Некоторые до сих пор надеются на возвращение, однако после провокационных высказываний Максима Галкина таких остается все меньше. Особенно после того, как юморист устроил проповедь на своем концерте в Израиле.

Что касается роскошного особняка, то его судьба пока неизвестна. Зато есть информация по поводу сказочной пятикомнатной московской квартиры Аллы Пугачевой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому 73-летняя звезда ее отдала.