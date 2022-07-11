Каплан о разводе вскоре после свадьбы: «Юлик плакал и клялся мне в вечной любви»

Пользователей сети ошарашил поступок российского блогера Онешко, признался жене в измене через полтора месяца брака.

Еще недавно о блогерах Юлике и Даше Каплан знали не так много людей, однако все изменилось, когда их скандальный развод стал широко обсуждаться в сети. Многих поразило то, как жестоко обошелся Онешко с женой.

После измены 25-летняя блогер опубликовала в Telegram пост о разводе. Ей было сложно справиться с предательством мужа и она рассказала об этом в соцсети.

«Я сейчас просто существую, не читаю ничего. Даже сообщения от друзей не могу читать. Понимаю, что такое может случиться с каждым. Но я не была готова. Все эти дни я только сплю», — отметила Каплан.

Тем не менее ее муж поддерживал жену в таком нелегком состоянии и не отходил от нее, за что Каплан поблагодарила Юлика публично. И чуть позже она рассказала о деталях произошедшего.

«Сегодня я услышала заветные слова: „Я тебя больше не люблю“. Единственное, что я хочу записать: буквально недели три-четыре назад, когда была свадьба, он плакал и клялся мне в вечной любви, говорил: „Я ждал этого шесть лет“. Сегодня я услышала это. Я не могу сказать, что мне грустно… Я в шоке, это два разных человека!» — сказала она.

Несмотря на все это, муж Каплан уверен, что поступил правильно, сразу рассказав жене о своих чувствах и намерениях. По словам 29-летнего Онешко, все близкие ему люди поддержали это решение. Теперь он будет строить отношения с 19-летней Машей Мармарис. Юлик надеется быть в будущем с ней в серьезных отношениях и сразу же рассказал своей жене об этих желаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды рунета Даша Каплан и Юлий Онешко, известный под творческим псевдонимом Юлик, разводятся после полутора месяцев семейной жизни.

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