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Лера Кудрявцева сделала татуировку в честь дня рождения дочери

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 181

Новое тату Кудрявцевой эффектно выглядит на загорелой коже. Она серьезно относится к нательным рисункам и вкладывает смысл в каждый из них.

Лера Кудрявцева сделала татуировку в честь дня рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Лера Кудрявцева сделала необычный подарок и себе и дочери в честь дня рождения малышки: татуировку на запястье в виде римской цифры с датой рождения дочери. К слову, 9 августа наследнице знаменитости исполняется четыре года.

Тату эффектно смотрится на загорелой коже. И это отнюдь не первый нательный рисунок звездной блондинки. Она серьезно относится к тату, поэтому каждое несет важный смысл для телеведущей, пишет 7Дней.ru.

Лера Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Это ее третий брак. Первым мужем звезды был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, от которого у нее есть сын Жан.

Бизнесмен Матвей Морозов был вторым мужем Валерии, однако брак распался спустя три года. После этого больше четырех лет Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Теперь их связывает крепкая дружба.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, чем закончился его конфликт с Лерой Кудрявцевой. Как писал 5-tv.ru, еще в конце лета прошлого года между звездами разразился скандал. Теледива жестко раскритиковала фильмы Сарика со сцены, что очень возмутило Андреасяна и подвигло на оскорбления в адрес Кудрявцевой в соцсетях.

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