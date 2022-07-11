Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Лоза рассказал о тенденциях в общении с российскими врачами

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 533

Музыкант раньше считал, что только стоматологи общаются с пациентами как с детьми, однако разуверился в этом — теперь он думает, что так разговаривают все врачи.

Лоза рассказал о тенденциях в общении с российскими врачами

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Музыканта Юрию Лозу удивила манера обращения врача с пациентами на приеме. По его мнению, только стоматологи говорят «откройте ротик», «покажите зубки» — как с детьми со взрослыми людьми.

«Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги – а ножки, не руки – а ручки, не плечо – а плечико. И вообще, что я не крупный 68-летний дядька, а нечто подходящее под определение – золотко», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.

Теперь Лоза считает, что все врачи имеют манеру обращаться с пациентами, как с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза считает: россиян не должны волновать артисты, уехавшие жить из России в другую страну. Российские артисты, которые покинули РФ, больше не могут считаться россиянами. Тем не менее, по мнению исполнителя, российские звезды вернутся родину, потому что у них нет других вариантов, зарубежный рынок слишком мал по сравнению с российским.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год