Лоза рассказал о тенденциях в общении с российскими врачами
Музыкант раньше считал, что только стоматологи общаются с пациентами как с детьми, однако разуверился в этом — теперь он думает, что так разговаривают все врачи.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Музыканта Юрию Лозу удивила манера обращения врача с пациентами на приеме. По его мнению, только стоматологи говорят «откройте ротик», «покажите зубки» — как с детьми со взрослыми людьми.
«Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги – а ножки, не руки – а ручки, не плечо – а плечико. И вообще, что я не крупный 68-летний дядька, а нечто подходящее под определение – золотко», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.
Теперь Лоза считает, что все врачи имеют манеру обращаться с пациентами, как с детьми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза считает: россиян не должны волновать артисты, уехавшие жить из России в другую страну. Российские артисты, которые покинули РФ, больше не могут считаться россиянами. Тем не менее, по мнению исполнителя, российские звезды вернутся родину, потому что у них нет других вариантов, зарубежный рынок слишком мал по сравнению с российским.
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