Electrolux Professional объявила о прекращении деятельности в России

Шведская компания Electrolux Professional прекращает свою работу в России из-за невозможности продолжать деятельность, ее активы будут переданы местному руководству. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

«После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту», — сказано в сообщении.

Затраты на реализацию этого решения оцениваются в 35 миллионов шведских крон, что равно 3,3 миллиона долларов или 205 миллионам рублей по курсу Банка России. Передача бизнеса не должна оказывать существенного влияния на прибыль компании.

Штат Electrolux Professional в России составляет 25 человек.