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Electrolux Professional объявила о прекращении деятельности в России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Затраты шведской компании на выход с российского рынка оцениваются более чем в 200 миллионов рублей.

Electrolux Professional объявила о прекращении деятельности в России

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Шведская компания Electrolux Professional прекращает свою работу в России из-за невозможности продолжать деятельность, ее активы будут переданы местному руководству. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

«После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту», — сказано в сообщении.

Затраты на реализацию этого решения оцениваются в 35 миллионов шведских крон, что равно 3,3 миллиона долларов или 205 миллионам рублей по курсу Банка России. Передача бизнеса не должна оказывать существенного влияния на прибыль компании.

Штат Electrolux Professional в России составляет 25 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не влияет на глобальную безопасность, но могут возникнуть вопросы при появлении в этих странах военной инфраструктуры.

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