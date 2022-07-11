Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ротару отказала Пугачевой в женитьбе сына на Орбакайте

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 6 293

Отношения между двумя звездами советской эстрады всегда были непростыми. Но, однажды, они могли не только подружиться, но и стать родственниками.

Ротару отказала Пугачевой в женитьбе сына на Орбакайте

Фото: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте могла стать женой сына украинской певицы Софии Ротару, однако она отказала Алле Борисовне, чем всерьез задела ее самолюбие. Об этом рассказал журналист Денис Сорокин в фильме «Ротару против Пугачевой. Битва за Крым».

Он отметил, что между российской и украинской певицами всегда были тяжелые отношения, хотя и был момент, когда они могли стать родственниками.

«София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, наверное, сказала: "Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой". Для Пугачевой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка», — сказал Сорокин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ротару поддержала российскую коллегу Аллу Пугачеву. После начала специальной военной операции России примадонна живет в Израиле вместе с детьми и мужем шоуменом Максимом Галкиным. Многие россияне разочаровались в кумирах, когда те покинули родину в такой непростой для нее момент.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:10
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год