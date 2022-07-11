Артиллерия ДНР переходит на новый калибр гаубиц
Масса снаряда у Д-20 в два раза больше, да и стреляет она гораздо дальше.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР) массово переходит на новый для себя калибр — 152 миллиметра. Рассказывает военкор «Известий» Валентин Трушнин.
«На смену Д-30 (122-миллиметровым) приходят старые и проверенные гаубицы Д-20. Масса снаряда в два раза больше — 44 килограмма, а у тех — 22. Да и стреляют они гораздо дальше. Прицельная дальность с активно реактивным снарядом превышает 20 километров», — отмечает журналист, глядя на процесс стрельбы.
Бойцы республиканских подразделений отмечают, что новую для себя технику им освоить несложно. На подготовку к боевой стрельбе уходит не более получаса.
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