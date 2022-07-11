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Почему божьи коровки собираются вместе и в чем их опасность

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 135

Биолог Илья Гомыранов рассказал о свойствах желтой жидкости у божьих коровок

Почему божьи коровки собираются вместе и в чем их опасность

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Nussbaumer

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Желтая жидкость из божьх коровок может вызвать отравление, а также сильные волдыри при контакте с кожей.

Нет ничего необычного в массовом скоплении божьих коровок на юге России в период жары, заявил биолог и натуралист Илья Гомыранов.

Однако туристы, приехавшие в Краснодарский край на отдых, сильно обеспокоены полчищами насекомых, атаковавшими пляжи Сочи и Анапы.

«Сейчас сезон, когда личинки превращаются во взрослых жуков и у них начинается активный этап размножения. Видимо, все произошло синхронно, поэтому среди людей это вызвало такой ажиотаж», — цитирует слова эксперта «Вечерняя Москва».

По его словам, оптимальными местами для размножения являются как раз пляжи — берега, водные источники и места с активным солнечным светом.

«Эти жуки являются хищниками и питаются преимущественно тлей. А в период размножения они особенно голодны и агрессивны, поэтому могут атаковать человека, если он будет находиться где-то поблизости», — сказал Гомыранов.

Он отметил, что божья коровка может быть опасна для человека, так как в ней содержится яд. Этот жук укусить серьезно не может, однако выделяемое ими вещество содержит кантаридин — он может вызвать отравление, кроме того желтая жидкость может вызвать крупные волдыри при контакте с кожей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аномальное количество насекомых в любимом у туристов городе в Краснодарском крае вызывает беспокойство. Разъяснить происходящее поспешили экологи. Анапа сейчас может претендовать на мировую столицу божьих коровок. Эти безобидные жучки устроили настоящее нашествие на черноморское побережье.

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