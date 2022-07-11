Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

«Зерновой вопрос»: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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Анкара готова внести вклад в переговоры между Киевом и Москвой.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, где темами стали решение «зернового вопроса» и ситуация в Сирии. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Лидеры государств обсудили «создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море». Эрдоган также сказал, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом. По мнению турецкого лидера «ситуация должна разрешиться прочным и справедливым миром путем переговоров».

«Эрдоган заявил, что пришло время «принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — отмечается в сообщении.

Правительство России решило перевести экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли.

На фоне введенных санкций со стороны недружественных государств за полгода пшеница подорожала более чем на 60%. С февраля Москва ограничила поставки пшеницы, ржи, ячменя и кукуруз за пределы Евразийского экономического союза до 30 июня, а сейчас перевела экспортные пошлины на товары стратегического сырья до 31 августа 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и их союзники вряд ли смогут долго оказывать поддержку украинской стороне.

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