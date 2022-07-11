Сегодня решалось, насколько проще в ближайшей перспективе станет жизнь в Подмосковье. У президента была рабочая встреча с главой области. Как сказал Владимир Путин, по многим показателям регион на очень хорошем уровне.

Строятся больницы, причем в кратчайшие сроки. Еще одна — детская — будет сдана досрочно. Возводятся школы и детские сады, с пониманием, что регион притягивает молодежь, которой должно быть комфортно.

Единственное, что смутило Владимира Путина, это высокая закредитованность Московской области. Но и этому нашлось объяснение. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет подробности.

Детскую больницу в Красногорске строят круглосуточно. 15 тысяч детей ежегодно — не только из Подмосковья, но и из других регионов — смогут получать здесь высокотехнологичную помощь.

Здесь будет вертолетная площадка для экстренной помощи и даже симуляционный центр — чтобы врачи могли отрабатывать операции на роботах. Другие регионы только мечтают о таких технологиях.

«Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится», — оценил достижения Владимир Путин.

«Потому что поддержка ваша и федеральная очень заметна. Конечно, модернизация здравоохранения в приоритете. Вы поддержали детский госпиталь, он полным ходом строится. Хотим сдать его досрочно — в первом квартале 2024 года. И помните, когда мы были в „Авангарде“, я попросил у Министерства обороны содействия в строительстве большого госпиталя в Истре? Все, как и договаривались, к 9 мая построили. Сейчас на полную мощность работает», — ответил Андрей Воробьев.

Госпиталь в Истре построили силами Минобороны всего за восемь месяцев. Но лечиться здесь могут и местные жители. Загрузка уже полная.

«В этом кабинете есть хорошая кушетка; телефон, который очень нужен для диспансерного наблюдения. Здесь есть отдельный вход рядом с основным, и я могу принять пациента — он не будет заражать других», — рассказала Анна Красовская, врач-инфекционист Истринской больницы.

Здоровье людей — в приоритете. Поэтому в подшефных районах Донбасса Московская область в первую очередь восстанавливает соцобъекты — центральные больницы в Тельманово и Новоазовске.

«Конечно, актуальная тема сейчас — это внимание, чуткость ко всему, что происходит в Донбассе, в ЛНР и ДНР. За нами закреплены два района, наши ребята работают там. Восстанавливаем школы, прежде всего, к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было», — отметил глава Московской области.

250 специалистов из региона реанимируют Донбасс, чтобы вернуть людям нормальную жизнь. Стройки кипят и в самом Подмосковье. Каждый год по 25-30 новых школ. После переписи населения стало ясно: в регион едет молодежь со всей страны. А молодым важно понимать — где жить и как растить детей. 95% услуг — от записи в сад до вызова врача — можно получить, не выходя из дома, благодаря цифровизации. На компьютере можно рассчитать и стоимость газификации. Не до забора, а сразу в дом. 150 тысяч — максимум. В десять раз меньше, чем раньше.

«Мы сэкономили очень приличную сумму, чтобы подключить природный газ к нашему дому», — рассказал житель Коломны Михаил Иванов.

«Через месяц уже приехали копать», — добавила Лариса Крылова из деревни Высоково.

Еще меньше времени требуется бизнесменам, чтобы открыть торговую точку в популярных у жителей Подмосковья лесопарках. За пять лет 50 парков планируют сделать максимально комфортными для посетителей. А это значит — с велосипедными дорожками, пунктами проката, кафе. Нужно открыть киоск с мороженым? Достаточно отправить заявку через областной портал.

«От пяти до семи дней приходит ответ. Если все замечательно, пожалуйста — уже на восьмой день можно становиться», — рассказал предприниматель Армен Бениаминов.

В малом и среднем бизнесе занято два миллиона человек — фактически каждый четвертый житель области.

«Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем. За полгода плюс 15% в бюджет. Меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», — рассказал Андрей Воробьев.

«Все-таки закредитованность еще большая», — отметил глава государства.

«Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться, Владимир Владимирович, а без этого сложно», — объяснил губернатор Подмосковья.

Важный показатель — за пять месяцев в Подмосковье открыли 17 тысяч новых предприятий. А это значит, что непростые для экономики времена жители региона воспринимают как время возможностей. Когда можно строить, развиваться и — что самое главное — думать о будущем.