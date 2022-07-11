В Японии прощаются с экс-премьером Синдзо Абэ. Траурная церемония проходит в буддийском храме в центре Токио. На ней присутствуют близкие родственники, друзья и соратники. В течение дня к воротам постоянно подъезжали автомобили, в том числе с главами диппредставительств. Церемонию посетил и посол России в Японии Михаил Галузин. Похороны Синдзо Абэ пройдут завтра, в узком кругу родных и близких. Так решила семья.



Покушение на Абэ было совершено 8 июля. Врачи несколько часов боролись за жизнь политика. Однако спасти бывшего премьера не удалось. Синдзо Абэ было 67 лет. И сегодня стало известно, что его посмертно наградят высшей государственной наградой Японии — орденом Хризантемы.