На данный момент россияне подали 45 тысяч заявок на оформление Fan ID. Часть футбольных фанатов выступила с резкой критикой новых правил, однако многие согласны с необходимостью усилить безопасность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

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Уже почти 45 тысяч заявок подали россияне на получение паспорта болельщика. И это только за одну неделю.

Оформить цифровую карту можно на Госуслугах или в отделении МФЦ. Заветный документ позволит футбольным болельщикам попасть на игру любимой команды. Такое требование будет действовать с 1 ноября.

Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность на стадионах. Одним из первых паспорт болельщика получил министр спорта Олег Матыцин.

«Мы успешно прошли путь использования этой карты на многих соревнованиях, в частности, на чемпионате мира по футболу. И этот опыт признан международным сообществом, футбольным, в частности, поэтому я надеюсь, что эта система сделает комфортным пребывание на стадионе болельщиков и обеспечит безопасность», — рассказал глава Минспорта РФ.

Футбольный мир на новые правила реагирует неоднозначно. Часть фанатов выступила с резкой критикой паспорта болельщика, не желая делиться своими личными данными.

Но многие уверены — на трибунах станет безопаснее. Если фанат был замешан в беспорядках или судим за хулиганство, он автоматически попадает в черный список. И заветный паспорт болельщика оформить уже не сможет.

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