Поила подруг «с горла»: Бородина дерзко отдохнула в Турции в присутствии детей

В конце июня телеведущая уехала в Турцию. Надолго ли, она не уточнила. Но скучать в отпуске даже в присутствии своих наследниц и подруг она вовсе не намерена.

Уехавшая вместе с дочками и закадычными подругами в конце июня на отдых в Турцию телеведущая Ксения Бородина устроила с подругами и алкоголем жаркие танцы на яхте в Бодруме. Дерзкая вечеринка проходила в присутствии ее детей.

Телеведущая сняла яхту на несколько часов. Каждым своим шагом она вместе с подругами делилась в социальной сети. Поначалу поездка была спокойной, однако затем отдыхающие начали демонстрировать фигуры в купальниках, танцевать и вливать друг в друга алкоголь из бутылок. При этом дети Бородиной — Маруся и Теона — веселились рядом.

Многие интернет-пользователи осудили Бородину за такое поведение на глазах у наследниц. Но телеведущая не стала вступать в перепалку.

К слову, после расставания с Курбаном Омаровым Бородина стала чаще путешествовать. Недавно она призналась, что хотела бы приобрести виллу на Комо или Капри и там встретить старость.

«Искренне надеюсь, что буду держать за руку, будучи старушкой, такого же крутого старичка, который меня любит до безумия, терпит меня, вредную старуху», — делилась телеведущая.

После развода с Омаровым Бородина стала скрывать свою личную жизнь. Поклонникам теперь остается лишь гадать, отдыхает она в компании только детей и подруг, или рядом есть и потенциальный «крутой старичок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Ксения Бородина о замужестве дочерей.

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