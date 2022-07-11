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Подозреваемые в романе Агутин и Чага встретились на музыкальном форуме в Сочи

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 3 310

Поклонники беспокоятся, что в браке знаменитого певца и Анжелики Варум не все гладко. Они давно не появлялись на публике вместе.

Подозреваемые в романе Агутин и Чага встретились на музыкальном форуме в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец Леонид Агутин и звезда «Голоса» Элина Чага, которых подозревают в романе, встретились на Красной поляне в рамках III Музыкального образовательного форума. Об этом пишет Starhit.

Артист рассказал, что очень рад находиться среди стольких творческих людей и обучать подрастающее поколение музыке.

«Это огромное счастье — видеть счастливые глаза детей. За эти десять дней мы стали большой музыкальной семьей, и я уверен, что с многими мы увидимся и в следующем году», — сказал артист.

Леонида и Элину подозревали в отношениях из-за объятий на одном из концертов. В 2019 году певица отказалась от сотрудничества с Агутиным. Музыкант не любит комментировать слухи, а вот Чага заявляла, что их связывают только рабочие отношения.

Как напоминает 7Дней.ru, Леонид Агутин более 20 лет женат на Анжелике Варум. Однако в последнее время поклонники подозревают, что в браке звездной пары не все гладко. В частности, они давно не показывались вместе на публике. В Сочи певец приехал без супруги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агутин сообщил подписчикам об отъезде из Москвы. Он отправился в Санкт-Петербург для участия в фестивале Stereoleto.

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