В результате атаки националистов по жилым районам города пострадало много людей, рассказал глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки вечером 11 июля, пострадало множество людей. Об этом 5-tv.ru сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

«Там сейчас продолжает взрываться в районе рынка и жилых домов. В районе двух километров вылетели стекла из окон, людей посекло», — рассказал Владимир Леонтьев.

По его словам, медики принимают раненых и стараются всем помочь. Хотя многие врачи вынуждены укрываться в подвалах, так как взрывы продолжаются.

Десятки человек пострадали и некоторые погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Разрушения Владимир Леонтьев назвал очень сильными. Помимо жилых домов и рынка, пострадал склад с гуманитарной помощью, расположенный рядом с местом взрыва.

Огонь националисты вели из американских систем залпового огня HIMARS. Целились по центру города, где находятся склады с минеральными удобрениями и селитрой. Последнее — очень опасная вещь. Именно азотная селитра в августе 2020 года сдетонировала в порту Бейрута, после чего городу был нанесен колоссальный ущерб.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне.

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