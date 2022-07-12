Всемирная организация выступает против любых обстрелов гражданской инфраструктуры, сообщил Фархан Хак.

ООН осудила удары ВСУ из НIМАRS по центру Новой Каховки

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines

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ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака. Таким образом он ответил на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины по центру Новой Каховки.

«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Боевики ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки вечером 11 июля. Националисты вели огонь из американских систем залпового огня HIMARS. Они целились по центру города, где находятся склады с минеральными удобрениями и селитрой. В результате сильные повреждения получили жилые дома, рынок, а также склады с селитрой и гуманитарной помощью.

Как ранее писал 5-tv.ru, десятки человек пострадали и несколько погибли в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ.

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