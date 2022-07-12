Близкие Пьера Нарцисса пришли в ярость из-за подозрений его матери в убийстве певца
Мать Пьера Нарцисса заявила о смерти ее сына вследствие убийства
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Супруга и дочь «Шоколадного зайца» сейчас переживают трудный период и молятся об умершем члене семьи.
Мама певца Пьера Нарцисса подозревает, что причиной смерти ее сына могло стать убийство. Из-за этого переносятся похороны, что вызывает негодование близких исполнителя хита «Шоколадный заяц».
Бывшая жена умершего певца Пьера Нарцисса возмущена, что тело ее экс-супруга будет захоронено в родном Камеруне только 23 июля. По словам Валерии Калачевой, родственники исполнителя действуют несправедливо, особенно к памяти самого Нарцисса.
«Сначала родные Пьера написали мне, что проведут церемонию 21 июля, я не стала им отвечать, так как между нами холодные отношения. Обратите внимание, и здесь, в России, два раза переносилось прощание, потому что я просто не могла вынести тело…» — рассказала она.
Стоит отметить, что у Валерии и Пьера осталась 17-летняя дочь и смерть отца стала серьезным ударом для нее. Семья сейчас переживает трудный период и молится об умершем отце и муже. Нарцисс приходит к дочери и супруге во снах и разговаривает с ними. Это помогает легче перенести трагедию.
Также случившееся обескуражило коллегу и близкого друга исполнителя Сергея Дворцова. Он признался, что находится в большом шоке от чудовищной ситуации с похоронами.
«Официально объявляю, что все проблемы исходили от матери Пьера. Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!» — приводит его слова StarHit.ru.
Самочувствие у певца резко ухудшилось 20 июня. В больнице ему провели срочную операцию на почках, однако во время процедуры произошли осложнения. Из-за этого Пьер Нарцисс скончался на 46-году жизни. Прощание с артистом в Москве переносилось два раза из-за его мамы и сестры, которые выставили свои условия погребения певца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как внебрачный сын Кастро рассказал о несостоявшейся невесте Пьера Нарцисса.
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