Близкие Пьера Нарцисса пришли в ярость из-за подозрений его матери в убийстве певца

Супруга и дочь «Шоколадного зайца» сейчас переживают трудный период и молятся об умершем члене семьи.

Мама певца Пьера Нарцисса подозревает, что причиной смерти ее сына могло стать убийство. Из-за этого переносятся похороны, что вызывает негодование близких исполнителя хита «Шоколадный заяц».

Бывшая жена умершего певца Пьера Нарцисса возмущена, что тело ее экс-супруга будет захоронено в родном Камеруне только 23 июля. По словам Валерии Калачевой, родственники исполнителя действуют несправедливо, особенно к памяти самого Нарцисса.

«Сначала родные Пьера написали мне, что проведут церемонию 21 июля, я не стала им отвечать, так как между нами холодные отношения. Обратите внимание, и здесь, в России, два раза переносилось прощание, потому что я просто не могла вынести тело…» — рассказала она.

Стоит отметить, что у Валерии и Пьера осталась 17-летняя дочь и смерть отца стала серьезным ударом для нее. Семья сейчас переживает трудный период и молится об умершем отце и муже. Нарцисс приходит к дочери и супруге во снах и разговаривает с ними. Это помогает легче перенести трагедию.

Также случившееся обескуражило коллегу и близкого друга исполнителя Сергея Дворцова. Он признался, что находится в большом шоке от чудовищной ситуации с похоронами.

«Официально объявляю, что все проблемы исходили от матери Пьера. Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!» — приводит его слова StarHit.ru.

Самочувствие у певца резко ухудшилось 20 июня. В больнице ему провели срочную операцию на почках, однако во время процедуры произошли осложнения. Из-за этого Пьер Нарцисс скончался на 46-году жизни. Прощание с артистом в Москве переносилось два раза из-за его мамы и сестры, которые выставили свои условия погребения певца.

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