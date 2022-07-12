Мария Шукшина подала в суд на застройщика из-за московской квартиры

Мария Шукшина подала иск в суд на застройщика ЖСК-"Кино-7». Как стало известно 5-tv.ru, причиной спора является то, что актриса не может оформить в собствениость свою четырехкомнатную квартиру в Москве.

«Истец обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности в связи с заключенным договором паенакопления в целях удовлетворения потребности пайщика путем получения в собственность имущества», — сказано в сообщении.

Квартира Шукшиной находится в центре Москвы. Недвижимость актриса приобрела десять лет назад. Все это время длилось строительство. Однако когда дом был построен, выяснилось — у застройщика отсутствуют необходимые документы о передаче собственности пайщикам. Первое судебное слушание назначено на сентябрь.

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