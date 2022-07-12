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Враг в отражении: почему США могут превратиться в репрессивный режим

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Сорос: США могут превратиться в репрессивный режим из-за республиканцев

Враг в отражении: почему США могут превратиться в репрессивный режим

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Выживаемость демократии США находится в серьезной опасности, уверен американский финансист.

США могут превратиться в репрессивный режим из-за своих внутренних врагов в лице Верховного суда и Республиканской партии экс-президента Дональда Трампа. Такую точку зрения в своей статье для Die Welt американский финансист Джордж Сорос.

Он выразил уверенность, что не Россия и Китай представляют для будущего Соединенных Штатов главную угрозу.

«К ним [внутренним врагам] относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — подчеркнул Сорос.

По мнению финансиста, выживание американской демократии сейчас становится особенно острым вопросом. Он напомнил о недавнем скандале вокруг пересмотра дела «Роу против Уэйда» 1973 года. Отмена конституционных гарантий на аборты и передача этого аспекта жизни граждан на урегулирование властям штатов является деталью большого плана, полагает Сорос.

«Люди должны признать это решение тем, чем оно является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим», — выразил уверенность он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова жестко прошлась по компаниям США из-за абортов.

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