Только мощные ливни могут спасти ситуацию в Красноярском крае, где катастрофически быстро мелеет Енисей. Еще вчера это была одна из самых крупных рек Сибири, а сегодня по дну ходят люди.

Пришлось приостановить судоходство на некоторых участках. Пока, правда, пассажирское, но дальше под угрозой и грузовое сообщение. А это уже транспортный коллапс, огромные убытки. Их уже подсчитывают из-за засухи и фермеры. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас увидел, во что превратилась река, от которой зависят тысячи жизней.

Могучий Енисей заметно растерял былое величие — за последний месяц уровень воды в самой крупной реке Сибири уже упал почти на метр. Местами русло больше напоминает ручей.

Масштабы засухи можно понять по этим косам, которые открылись в русле реки Енисей. Под водой они находились почти 100 лет, а сейчас это настоящая пешеходная зона. На мели валяются буйки, от которых пользы сейчас никакой. Там, где многие годы ходили исключительно лодки и корабли, теперь можно бродить пешком.

«Раньше их (косы — Прим. ред.) если совсем чуть-чуть было видно, то теперь это прямо половина реки. Особенно в некоторых местах», — рассказала жительница Красноярска Юлия.

Виды берегов Красноярского водохранилища сейчас и вовсе можно легко перепутать с пейзажами пустыни Сахары.

«Зато есть свои плюсы! Можно сфотографироваться. Красивая фотозона, конечно, стала у нас в Хакасии. Но надеемся, что вода придет», — сообщила неунывающая местная жительница.

Но если для одних засуха — возможность сделать яркие кадры для странички в социальной сети, то для других маловодье — настоящая катастрофа. Жажду сегодня испытывают десятки фермерских хозяйств Хакасии.

Без дождей в регионе уже гибнут посевы. Кроме того, фермеры никак не могут начать покос, чтобы обеспечить коров кормом на зиму. Траву на полях выжигает палящее солнце.

«Фермер, который заготавливает сено, заготавливает его каждый год. Если он в этом году сено не заготовит, то будет вынужден вырезать скот. Иначе он просто сдохнет с голоду», — описал пугающие перспективы аграрий Владимир Санников.

На Енисейском каскаде ГЭС объявлен режим экономии — весной станции не смогли обеспечить необходимый запас воды в хранилищах. Причины тому — бесснежная зима и весенняя жара.

«Хуже всего, что это одновременно на двух водохранилищах — Шушенском и Красноярском. Мы заблаговременно снизили сбросные расходы, перешли в режим экономии. Сейчас режим работы водохранилищ близкий к санитарным расходам», — рассказал Сергей Капустин, руководитель Енисейского бассейнового водного управления.

Вот только из-за вынужденной экономии воды уже пострадало судоходство на Енисее — остановлены некоторые пассажирские перевозки. В портах могут встать на прикол и грузовые суда, которые обеспечивают северный завоз. Именно по реке за короткое лето жителям отдаленных территорий доставляют необходимые товары для зимовки — в том числе продукты и топливо для котельных.

Ученые называют текущее маловодье на Енисее рекордным за 100 лет наблюдений. И такое явление — далеко не редкость для водоемов, которое нужно просто перетерпеть

«В 2013 году у нас на реке Амур у нас было экстремальное наводнение, а рядом в бассейне Лены было сильное затяжное маловодье. Потому что все осадки, которые в том регионе выпадали, они выпадали в бассейне Амура, а до Лены ничего не доходило», — напомнил Михаил Болгов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН.

Если регион не накроют мощные ливни, то в ближайшем будущем эксперты обещают лишь ухудшение ситуации.