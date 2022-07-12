Межпланетные перелеты, о которых так грезит Илон Маск, под угрозой срыва. Новая тяжелая ракета-носитель Starship взорвалась во время первого же старта на площадке в Техасе. Она не смогла оторваться от земли даже на метр.

Именно эту ракету Илон Маск называл своим главным детищем. По его задумке, она поможет человечеству снова слетать на Луну, а потом и на Марс. Теперь этим планам суждено как минимум отложиться на неопределенный срок.