Межпланетные перелеты, о которых мечтает основатель компании SрасеХ, оказались под угрозой взрыва.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

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Межпланетные перелеты, о которых так грезит Илон Маск, под угрозой срыва. Новая тяжелая ракета-носитель Starship взорвалась во время первого же старта на площадке в Техасе. Она не смогла оторваться от земли даже на метр.

Именно эту ракету Илон Маск называл своим главным детищем. По его задумке, она поможет человечеству снова слетать на Луну, а потом и на Марс. Теперь этим планам суждено как минимум отложиться на неопределенный срок.

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