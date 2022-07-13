В ПФР сообщили о возможности докупить пенсионный стаж у самозанятых и работавших за границей

В ПФР напомнили о возможности докупить пенсионный стаж

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Страховые взносы могут делать граждане, которые работают на себя или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам.

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил о возможности самостоятельно делать пенсионные взносы и таким образом докупать пенсионный стаж. Об этом рассказал представитель ведомства в беседе с «Прайм».

Он напомнил, что пенсионное страхование в России — обязательное. Оно распространяется на всех работающих граждан. По правилам, взносы на пенсию формируют и уплачивают работодатели. Однако есть ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию.

Страховые взносы для покупки пенсионного стажа могут делать те граждане, которые зарегистрированы в качестве самозанятых или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Такой механизм может пригодиться и лицам, которые работают за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.

«Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (он прописывается в Налоговом кодексе РФ), увеличенное в 12 раз», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пенсионный фонд России досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. 

+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:40
Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку
16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год