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Актриса Наташа Бассетт ушла от Илона Маска после скандала с отцовством

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Никита Кротов
Никита Кротов 321

Пассия миллиардера ударилась в карьеру. Что именно не устроило актрису в основателе компаний SpaceX и Tesla.

Актриса Наташа Бассетт ушла от Илона Маска после скандала с отцовством

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Американский бизнесмен Илон Маск и австралийская актриса Наташа Бассет разорвали отношения. По данным издания Hollywood Life, поводом для расставания послужил скандал, связанный с отцовством основателя SpaceX.

Известно, что в ноябре прошлого года от него родила двоих детей-близнецов топ-менеджер подконтрольной миллиардеру фирмы Шивон Зилис. Однако новой избраннице такое признание Маска не понравилось, поэтому вместо отношений она выбрала карьеру.

По словам источника, Наташа Бассет считает актерское мастерство главным в своей жизни. Для того чтобы получить признание, она очень упорно работала. Последние события привели ее к стрессу.

«У нее нет времени на внешний шум», — пояснил источник.

Несмотря на произошедшее, актриса благодарит Илона Маска за хорошее время, что они провели вместе. А еще она призналась, что многому у него научилась. О тайном рождении близнецов стало известно несколько дней назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter.

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