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Сменить вывески и работать: эксперт об уходе IKEA с российского рынка

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 147

IKEA могла без последствий остаться на российском рынке

Сменить вывески и работать: эксперт об уходе IKEA с российского рынка

Фото: www.globallookpress.com / Rene Traut via www.imago-images.

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У шведского ретейлера в России локализовано около 70% ассортимента товаров.

В начале весны шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России. Под брендом в стране работало 17 магазинов и восемь студий. Штат насчитывал 15 тысяч человек.

Компания могла сменить свои вывески и продолжить работать в РФ, как сделал «Макдоналдс». Таким мнением поделился председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

«Это было бы наиболее правильным решением, потому что все точки уже налажены, поставщики имеются, персонал обучен. Но по какой-то непонятной причине этого не происходит. Возможно, в силу недостаточной квалификации чиновников с обеих сторон, которые этот вопрос курируют», — заявил Павлов в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, у шведского ретейлера в России локализовано около 70% ассортимента товаров. Так, юридическое лицо, зарегистрированное в России, могло бы продолжать продавать товары из всем полюбившегося магазина.

К слову, Павлов не исключил такого варианта, несмотря на заявления шведской компании о том, что она планирует покинуть Россию к сентябрю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, уходя с российского рынка, компания не сможет обеспечить гарантийное обслуживание клиентов, что нарушает права потребителей.

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