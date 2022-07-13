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Игорь Николаев рассказал, почему никогда не хотел уезжать из России

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 470

Артист мог перебраться за границу на пике своей карьеры, но не стал.

Игорь Николаев рассказал, почему никогда не хотел уезжать из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Народный артист России Игорь Николаев рассказал, почему никогда не хотел переехать за рубеж и никогда не уедет из России. Такими мыслями он поделился в беседе с 7Дней.ru.

Как рассказывает певец, у него были две причины не в пользу переезда за границу. Первая — отсутствие природы Сахалина, в которую тот влюблен.

«Все вместе взятые Монако отдыхают по сравнению с пейзажем у сахалинского местечка Пионеры, где в детстве я бывал в лагере. До сих пор помню, как выходил с электрички и шел через поселок в сторону моря. Впереди — бесконечные заросли шиповника, аромат которого сшибает тебя с ног. В некоторых местах в непроходимой чаще прорублены „коридоры“ к морю. И вот ты выходишь из зарослей шиповника и видишь невероятную красоту — песчаную косу», — вспоминает певец.

Вторая — плотный расписанный график гастролей.

«Бесконечная работа, работа, работа. И тоже казалось, что это будет всегда. И потом, здесь у меня была семья, дочка Юля тогда только пошла в школу. Так что об эмиграции я даже не думал», — объяснил певец.

Как вспоминает Николаев, первая возможность перебраться за границу представилась ему на пике своей популярности.

Ранее 5-tv.ru он рассказывал о том, что в поездках за границу его больше привлекала возможность пообщаться с артистами мирового масштаба, чем заработок.

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