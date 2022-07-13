Поплавская о концертах осудивших СВО звезд: «Была бы депутатом, запретила бы сразу»

Несмотря на оскорбления россиян и осуждения действий РФ, некоторые представители шоу-бизнеса не прочь заработать на соотечественниках.

Яна Поплавская возмутилась, узнав, что в ближайшие месяцы осудившие действия России артисты намерены выступить в стране. Так, в конце августа в одном из клубов Москвы планирует спеть лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru актриса отметила — в России много талантливых людей, однако пробиться на сцену им не дают.

«Это мое потрясение от того, что огромное количество талантливых людей, которые являются патриотами, которые ездят выступать в Донбасс, мои студенты выступают перед ранеными ребятами нашими... <…> Но почему эти люди продолжают зарабатывать деньги, обливая свою страну дерьмом, не подскажете мне? Для меня это непонятно!» — отметила Поплавская.

Актриса добавила — имела бы она больше полномочий, не задумываясь, запретила и отменила бы все концерты критикующих действия России звезд.

«Если бы я была депутатом, я вам честно скажу, я запретила бы сразу это делать. Сразу! У нас огромное количество (талантов — Прим. ред.). А эти люди просто назначили себя талантами. У нас что, других нет?» — подытожила Яна Поплавская.

С началом спецоперации шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Одни артисты поддержали родину, другие же резко осудили действия России и в спешке покинули страну. Среди них оказался Максим Галкин, который за последние месяцы не раз высказывался негативно в адрес российских военнослужащих и россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как политический деятель Роман Худяков прокомментировал новости о возбуждении уголовного дела на Максима Галкина.