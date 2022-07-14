На грани банкротства: суд принял решение по делу Литвиновой на 387 миллионов

Сбежавшую во Францию актрису хотели разорить из-за появления фильма на YouTube-канале ее имени. Чем же закончилось дело, в котором наконец-то поставлена точка?

Российская актриса Рената Литвинова могла стать банкротом. Для этого суду, в котором рассматривался иск кинокомпании «БФГ-Медиа-Продакшн», достаточно было окончить разбирательство не в пользу артистки, пишет KP.RU.

Дело на 387 миллионов рублей рассматривалось более полугода. Эту сумму обанкротившаяся кинокомпания хотела взыскать со сбежавшей во Францию актрисы за то, что та якобы выложила фильм «Жестокость» 2007 года на своем YouTube-канале. Видео там появилось через восемь лет после премьеры, однако правообладатели сочли действия Литвиновой причиной колоссального финансового ущерба.

Почему 387 миллионов?

Эта сумма рассчитана из средней стоимости легального использования фильма. Истцы установили, что на момент выпуска картины месяц его использования приносил 300 тысяч рублей. В 2015-м с учетом инфляции эта сумма возросла до почти 5,4 миллиона рублей. Фильм на канале Литвиновой авторы обнаружили в 2021 году, и на тот момент он «провисел» там 72 месяца — отсюда 387 миллионов рублей.

Кто истец?

Кинокомпания «БФГ-Медиа-Продакшн» обанкротилась в 2018 году из-за долга в полмиллиарда рублей. Владельцем компании считается Юрий Глоцер, который был основным акционером также обанкротившегося банка «БФГ-Кредит». В России бизнесмен заочно арестован, также он объявлен в международный розыск по делу о растрате и мошенничестве. Писали, что Глоцер получил в прошлом году политическое убежище на Украине. Но кто же тогда судится с Литвиновой?

Подставной

Согласно судебным документам, истца представлял конкурсный управляющий. По словам юриста Михаила Алексеева, такие сотрудники появляются, когда организация на которой висит кредит, банкротится, а деньги нужно где-то взять, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Конкурсный управляющий не смог собрать доказательную базу. Например, убедить суд, что YouTube-канал принадлежит именно Ренате Литвиновой. В итоге в удовлетворении иска было отказано. Теперь у представителей кинокомпании-банкрота возможности судиться больше нет, так как все инстанции уже пройдены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стремительно покинувшая Россию Рената Литвинова поучаствовала в показе модного дома Balenciaga и прошлась по подиуму в устрашающем наряде. Она отправилась во Францию вскоре после начала специальной военной операции, чем вызвала волну осуждения в свой адрес со стороны поклонников.