Ежедневно к зданию УВД выстраивается очередь из желающих стать обладателями российскими паспортами. Жизнь постепенно налаживается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Бердянске постепенно налаживается мирная жизнь. Ежедневно возле здания УВД выстраивается очередь из желающих получить российское гражданство.

Желающих много, документы принимают весь день, без перерыва. Процедура выдачи российских паспортов происходит в торжественной обстановке. Люди зачитывают текст присяги гражданина Российской Федерации — и в этот момент многие не могут сдержать слез радости.

«Клянусь исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — произнесла Елена Смирнова и заплакала от счастья.

После принятия присяги новым гражданам России вручают паспорт и Конституцию. Многие отмечают, что только теперь они чувствуют себя защищенными и видят перспективы для своих детей.

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